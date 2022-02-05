Суд арестовал и.о. главы подведомственного Минэнерго предприятия

Он подозревается в хищении 25 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия. Мужчину, чье имя не называется, подозревают в мошенничестве в крупном размере - предположительно, он мог присвоить себе 25 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, против задержанного накануне и.о. главы подведомственного Минэнерго предприятия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Решение арестовать мужчину принял Головинский районный суд Москвы, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 февраля в Москве по подозрению в крупном мошенничестве был задержан и. о. гендиректора связанного с Минэнерго госпредприятия. Его имя не называется. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный мог нанести ущерб на сумму более 25 миллионов рублей.