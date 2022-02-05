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В мире5 февраля 2022 16:11

Европейские хранилища газа потратили 85% закачанного летом топлива

Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27%

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27%

Фото: REUTERS

По данным "Газпрома", европейские хранилища газа к началу февраля 2022 года опустели уже на 85% от объема топлива, закачанного туда в летний период. На данный момент там насчитывается 13,4 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня газа.

В своих расчетах "Газпром" ориентируется на данные Gas Infrastructure Europe. Отмечается, что к 3 февраля 2022 года объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентах. В целом же, уже почти месяц уровень запасов находится в области рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ, сообщает "Газпром". Там запасы газа опустились до 11,2 млрд куб. м, что на 46,5% ниже показателя прошлого года и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" выполняет контрактные обязательства по поставкам газа, поэтому трудностей с голубым топливом Евросоюз испытать не должен. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.