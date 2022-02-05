Школы и детские сады в России будут переводить на дистанционку при отсутствии из-за болезни 20% и более детей

Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор изменил правила перевода школьных классов или групп в детских садах на дистанционный режим. Ранее для введения "дистанционки" достаточно было одного заболевшего ребенка. Сейчас основанием может стать болезнь 20% и более детей.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, это связано со вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России. Изменения в правилах ухода на дистанционку связаны с особенностями нового штамма коронавируса "омикрон", который больше похож на ОРВИ по течению болезни.

"Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ", - говорят в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому если лечение пациента с COVID-19 составляет 7 и более дней, то для выписки ему не нужен отрицательный ПЦР-тест.