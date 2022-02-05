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Общество5 февраля 2022 16:43

Школы и детские сады в России будут переводить на дистанционку при отсутствии из-за болезни 20% и более детей

Изменения в правилах ухода на дистанционку связаны с особенностями нового штамма коронавируса "омикрон"
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка

Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор изменил правила перевода школьных классов или групп в детских садах на дистанционный режим. Ранее для введения "дистанционки" достаточно было одного заболевшего ребенка. Сейчас основанием может стать болезнь 20% и более детей.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, это связано со вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России. Изменения в правилах ухода на дистанционку связаны с особенностями нового штамма коронавируса "омикрон", который больше похож на ОРВИ по течению болезни.

"Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ", - говорят в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому если лечение пациента с COVID-19 составляет 7 и более дней, то для выписки ему не нужен отрицательный ПЦР-тест.