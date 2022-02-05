На Украине суд приговорил к пяти годам условно мужчину, публиковавшего цитаты Ленина и Сталина в соцсети

По словам обвиняемого, он думал, что не делает ничего незаконного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинец получил пять дет условно за публикацию в социальной сети "Одноклассники" цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Приговор вынес Чаплинский районный суд Херсонской области Украины.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Как говорится в документе, обвиняемый полностью признал свою вину. Однако отметил, что публиковал символику СССР и коммунистической партии неумышленно, так как считал, что "это вполне законно".

Так как мужчина раскаялся в своих поступках, это стало смягчающим обстоятельством. Суд вынес условный приговор, установив испытательный срок на два года

Как ранее писал сайт kp.ru, в Полтаве демонтировали памятник Александру Суворову. Как заявил представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Олег Пустовгар, снос памятника обоснован негативной репутацией полководца на Украине.