Сын королевы Елизаветы II даст показания по делу об изнасиловании 10 марта 2022

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю появится в суде по делу об изнасиловании, в котором его обвиняют.

Как сообщает газета Daily Telegraph, герцог Йоркский на суде даст показания. Заседание, по данным источников издания, пройдет 10 марта 2022 года.

Принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии над американкой Вирджинией Джуффре, утверждающей, что ныне покойный миллиардер Джеффри Эпштейн как минимум трижды заставлял ее, в то время несовершеннолетнюю, вступать в половую связь с принцем Эндрю. Иск Джуффре рассматривается в американском суде, отклонившем все доводы защиты теперь уже бывшего принца, поданные ранее.

Как ранее писал сайт kp.ru, в связи со скандалом вокруг обвинений в сексуальном насилии сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю добровольно сложил с себя воинские титулы и обязанности члена королевской семьи. И сделал это, как сообщается в заявлении Букингемского дворца, «с согласия и одобрения королевы».