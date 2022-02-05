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Общество5 февраля 2022 18:24

Ученые обнаружили у переболевших коронавирусом изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера

Некоторые пациенты после коронавируса жалуются на спутанность мыслей и проблемы с координацией
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Часть пациентов, перенесших коронавирус, жалуются на спутанность мыслей и проблемы с координацией

Часть пациентов, перенесших коронавирус, жалуются на спутанность мыслей и проблемы с координацией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Колумбийского университета США выяснили, что у некоторых переболевших коронавирусом в мозге происходят изменения, похожие на те, что можно наблюдать при болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Alzheimer’s and Dementia.

По данным специалистов, некоторые пациенты после коронавируса жалуются на спутанность мыслей и проблемы с координацией. Также им сложно сосредоточиться на чем-то или задерживать внимание.

Предполагается, что причиной этого могут быть так называемые таупатии - дефекты мозга, возникающие в результате слипания тау-белка. Такое случается при болезни Альцгеймера, которая является наиболее распространенный типом деменции. И, как оказалось, такие же изменения в мозге происходят из-за коронавируса из-за воспалительных процессов, которые вызывает заболевание.

Как считают ученые, средства, которые применяются при борьбе с болезнью Альцгеймера, могут помочь людям, у которых после коронавируса не проходит ощущение "тумана" в голове.

Как ранее писал сайт kp.ru, медики нашли взаимосвязь между группой крови пациента и тяжестью течения коронавирусной инфекции. Оказалось, что люди с первой группой крови легче переносят ковид, а те, у кого вторая группа, болеют тяжелее.