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В мире5 февраля 2022 18:49

Лукашенко заявил, что если Украина нападет на Белоруссию, война не продлится дольше четырех дней

По словам президента Белоруссии, украинский лидер Владимир Зеленский в момент эскалации конфликта вокруг страны "сразу трухнул"
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае войны между Украиной и республикой, все закончится за три-четыре дня. В Киеве, считает Лукашенко, это понимают, поэтому никогда не нападут на Минск.

Свое мнение президент высказал в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live". По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский в момент эскалации конфликта вокруг страны "сразу трухнул".

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются", - заявил Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал, когда он предполагает уйти с поста главы республики.