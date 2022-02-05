Лукашенко заявил, что если Украина нападет на Белоруссию, война не продлится дольше четырех дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае войны между Украиной и республикой, все закончится за три-четыре дня. В Киеве, считает Лукашенко, это понимают, поэтому никогда не нападут на Минск.

Свое мнение президент высказал в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live". По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский в момент эскалации конфликта вокруг страны "сразу трухнул".

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются", - заявил Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал, когда он предполагает уйти с поста главы республики.