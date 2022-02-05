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Политика5 февраля 2022 19:43

Посол РФ в США заявил, что Москва ожидает от Вашингтона новых антироссийских санкций

Какими они будут - дипломат не может предположить
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Антонов заявил, что не верит, что Вашингтон готов обрушить отношения с Москвой

Антонов заявил, что не верит, что Вашингтон готов обрушить отношения с Москвой

Фото: REUTERS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ждет от Вашингтона новых санкций. Но какими они будут - пока сложно предположить.

Свое мнение об отношениях, которые сейчас складываются между Россией и США, Антонов высказал в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Санкции [со стороны США] мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", - отметил Антонов.

По словам дипломата, Вашингтон вряд ли готов обрушить отношения с Москвой. Однако осудил то, что, по его мнению, в Конгрессе каждый день идут дискуссии по поводу необходимости санкций против России.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у РФ нет планов о нападении на какое-либо государство. Как подчеркнул дипломат, разговоры о "российской агрессии - это чепуха".