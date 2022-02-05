Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой расследовать поведение украинских болельщиков

Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес российских спортсменов Фото: REUTERS

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после инцидента на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Там во время матча между Россией и Украиной болельщики последней скандировали оскорбительные кричалки и демонстрировали неспортивное поведение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС, российская сторона попросила УЕФА открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины.

"Украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт КП-Спорт, сборная России по мини-футболу одержала победу над командой из Украины в полуфинале чемпионата Европы — 3:2. До игры комментарии под новостями в украинских СМИ были переполнены оскорблениями, а во время полуфинала с трибун доносились расистские кричалки.