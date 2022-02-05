Марин Ле Пен пообещала французам выход из НАТО, если станет президентом Фото: REUTERS

Баллотирующаяся на пост президента Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время своего выступления у на предвыборном митинге в Реймсе пообещала, что в случае победы примет меры для выхода страны из НАТО.

- Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой, - заявила Ле Пен. - Мы выйдем из ... НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты.

Также она добавила, что французская армия должна защищать Францию и ее интересы.

Напомним, в прошлом году французское министерство вооруженных сил заявило, что не считает целесообразным выход Парижа из НАТО после скандального разрыва контракта по строительству подводных лодок с Австралией. Также сообщалось, что партнеры по НАТО по инициативе Франции и Германии согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса из-за "подлодочного кризиса".