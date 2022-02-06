В Великобритании отметят 70-летие со вступления Елизаветы II на престол Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II планирует в уединении встретить свой 70-летний юбилей со дня вступления на престол. В память об отце монарха Георге VI, который скончался 6 февраля 1952 года, дата начала ее царствования широко не отмечается.

Также отмечается, что в королевстве проведение масштабных торжеств по случаю платинового юбилея правления Ее Величества запланированы на июнь. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Эти выходные Елизавета II намерена провести в своем любимом загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где умер Георг VI. 6 февраля, как пишут британские издания, для королевы прежде всего день утраты и повод вспомнить отца, а теперь еще и мужа - умершего в апреле прошлого года в возрасте 99 лет герцога Эдинбургского Филипа.

Накануне сообщалось, что в Великобритании полным ходом идет подготовка к празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II. Подданным Ее Величества и туристам, которые приедут на торжество, предложат приобрести на память об этом событии самые разные памятные сувениры. Большая часть из них заказывается и изготавливается в Китае. Однако заказчик забраковал товар, но в утиль ничего не отправили – всю партию по себестоимости оптом скупила другая компания.