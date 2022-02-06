Политолог Лазарев обвинил Зеленского в госизмене из-за закупки российского газа у Венгрии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Политолог Александр Лазарев обвинил президента Украины Владимира Зеленского, в том, что он совершил госизмену, заключив контракт на поставку газа российского происхождения из Венгрии. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Наш".

"Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через "Турецкий поток", - подчеркнул Лазарев. - Средняя цена по палате в Европе — это 350 долларов, мы же берем его сейчас по стоимости 1440 долларов".

Из этого следует, что Украина платит за газ в четыре раза дороже, оплачивая его закупку у России не только себе, но и Европе заключил украинский эксперт.

"Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане", - подчеркнул политолог.

По его словам, даже прямые закупки газа у России больше бы соответствовали национальным интересам, чем такой контракт с Венгрией.

Как ранее писал сайт kp.ru, газ из Венгрии уже начал поступать на Украину, заявил министр энергетики Незалежной Герман Галущенко в пятницу, 4 февраля 2022 года. По его словам, только в феврале таким образом в страну поступит порядка 130 млн кубометров.

Напомним, по информации украинских журналистов голубое топливо, которое Киев со вторника начал закупать у Венгрии, имеет российское происхождение.