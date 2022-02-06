Кондратюк стал вторым и укрепил лидерство России в командном турнире Олимпиады - 2022 в Пекине

Марк Кондратюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия укрепила лидерство в командном турнире по фигурному катанию в воскресенье, 6 февраля, благодаря второму месту Камила Валиева в произвольной программе. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Из 10 команд-участниц в финальную часть состязаний прошли пять – Россия, Канада, Китай, США и Япония.

Марк Кондратюк выступал третьим. Он чисто выполнил все прыжковые элементы, получив 181,65 балла, что позволило на тот момент стать первым в зачете.

Однако следом за ним блистательно выступил японец Юма Кагияма, за что ему судьи поставили 208,94 балла.

Третье место в произвольной программе получил американец Винсент Чжоу с результатом 171,44 балла.

Это позволило России сохранить лидерство. У команды 45 баллов. Тройку лидеров дополняют США (42) и Япония (39). Пятерку замыкают Канада (30) и Китай (29).