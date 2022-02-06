Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным после задержания 33 россиян в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

После задержания 33 россиян в Белоруссии у российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко был "жесткий" разговор. Об этом рассказал белорусский лидер в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

"Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я (поговорил), такой жесткий был разговор, - рассказал Лукашенко. - Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил".

По его словам, президент России предложил не спешить с выводами и подождать результатов расследования. Чтобы разобраться в ситуации, потребовалась неделя, уточнил президент Белоруссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК, обвинили в "приготовлении к участию в массовых беспорядках" и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее. Комплексная проверка российских правоохранительных органов выяснила, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали втемную.