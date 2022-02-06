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В мире6 февраля 2022 6:31

Reuters: КНДР развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году

Независимые эксперты утверждают, что КНДР продолжает наращивать ядерный потенциал
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Журналисты со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН заявили, что КНДР продолжает ядерную и ракетную программы

Журналисты со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН заявили, что КНДР продолжает ядерную и ракетную программы

Фото: REUTERS

Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы несмотря на санкции против страны, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад независимых наблюдателей, представленный 4 февраля Совету безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

"Несмотря на то что сообщений о ядерных испытаниях или запусках межконтинентальных баллистических ракет не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов", - утверждает издание.

Как говорится в материале, для поиска материалов и технологий, которые помогут развивать эти программы, используются, в том числе, киберсредства и научные исследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, представительство США при ООН направило запрос на консультации на Совбезе в закрытом режиме. Вашингтон намерен созвать чрезвычайное заседание по причине ракетного пуска КНДР, который был проведен 30 января.

Напомним, до этого Совбез проводил чрезвычайное заседание из-за запусков ракет КНДР 10 января. В феврале председательство в Совбезе перешло к РФ, поэтому назначать заседание по запросу может только она.