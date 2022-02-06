Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки

Алкогольные коктейли опасны, в том числе, из-за высокого содержания сахара Фото: REUTERS

Потребление алкоголя вредно для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы, почек и печени, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.

По его словам, любой алкогольный напиток наносит вред, особенно при употреблении большого количества.

"Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них, - уточнил Османов. - При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов".

Кроме того, коньяк сужает сосуды.

Алкогольные коктейли, игристые вина и шампанское опасны также за счет содержания большого количества сахара. Это чревато сахарным диабетом, ожирением, нарушениям функции печени и поджелудочной железы.

Алкогольные энергетики содержат также много кофеина. Их регулярное потребление грозит проблемами с памятью, неврологическими расстройствами и нарушениями сердечного ритма.

Водка грозит интоксикацией организма, нарушению функции сердца, печени и почек.

Наименее опасным эксперт считает вино.

"В умеренных количествах вино разжижает кровь, расширяет сосуды, в средиземноморской диете его рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - аргументировал Османов.

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне стали больше пить водки. Потребление данного алкоголя на душу населения выросло по итогам 2021 года на 2%. Теперь на человека приходится 5 литров.

Такие данные приводит Центр исследования федеральных и региональных рынков алкоголя, опираясь на объемы продаж, отраженные в ЕГАИС и численность населения в РФ.