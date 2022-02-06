Врач Кокотков предупредил об опасности "эффекта гамака" во время сна

При использовании для сна раскладушки или надувного матраца возможны проблемы с позвоночником Фото: REUTERS

Регулярный сон на надувном матраце или раскладушке вреден для человека из-за "эффекта гамака", заявил в эфире радио Sputnik врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов.

"На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу", - констатировал эксперт.

По его словам, при непродолжительном использовании для сна надувного матраса или раскладушки могут появиться боли в шее и пояснице, а при регулярном – серьезные проблемы с позвоночником.

"Сначала будет просто дискомфорт, в дальнейшем могут провоцироваться определенные заболевания позвоночника, - аргументировал Кокотов. - Из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и прочее".

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые выяснили, сколько времени люди тратят на социальные сети в ущерб своему ночному отдыху. По их оценке, TikTok и Instagram не только сокращают продолжительность ночного сна, но и влияют на его качество.

По подсчетам исследователей любители видео TikTok зависают там в среднем 1 час 7 минут каждую ночь,Instagram отнимает 58 минут сна, Twitter - 50 минут, Facebook - 45 минут.