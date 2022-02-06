Медик рассказал, какие продукты замедляют выздоровление от «омикрона»

Если вы заразились "омикроном", от торта лучше отказаться: он замедлит выздоровление! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы быстрее выздороветь от «омикрона», нужно не есть продукты, которые замедляют выздоровление. Об этом заявил доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Медик рассказал, что препятствием к выздоровлению от «омикрона» могут стать фастфуд, заменители сахара и промышленные сладости. Это так называемые провоспалительные продукты, которые ослабляют иммунитет.

«Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», - перечислил эксперт провоспалительные продукты в интервью РИА Новости.

К провоспалительным продуктам относятся се жареные блюда, красное мясо и заменители сахара. Медик отметил, что инфицированным штаммом «омикрон» стоит отказаться от продуктов с фруктозой, несмотря на то, что этот заменитель сахара считается более полезным, чем глюкоза. Продукты на искусственной фруктозе также дают провоспалительный эффект, сказал Чудаков. Врач посоветовал вместо фруктовых соков пить овощные либо употреблять свежие фрукты.

Сергей Чудаков рассказал и о продуктах, которые, наоборот, помогают справиться с воспалительными процессами в организме. Это сырые и термически обработанные овощи, кисло-сладкие фрукты, ягоды, особенно черные, и зелень. В зелени много антиоксидантов, но при ее употреблении нужно учитывать индивидуальную переносимость, отметил медик.

Чудаков назвал также специю, которая дает сильный противовоспалительный эффект. По его словам, это популярная сейчас куркума.

«Но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», - предупредил доцент.

Ранее врач Османов назвал самые вредные для человеческого организма алкогольные напитки. Подробности здесь на kp.ru.