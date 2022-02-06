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Общество6 февраля 2022 8:04

Россияне назвали сумму финансовой подушки для спокойной жизни

Опрос: россиянам нужна финансовая подушка в 500 тысяч рублей для спокойной жизни
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Россияне рассказали, какой "толщины" должна быть их финансовая подушка безопасности.

Россияне рассказали, какой "толщины" должна быть их финансовая подушка безопасности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне рассказали, какая сумма нужна им в качестве финансовой подушки безопасности. Опрос проводил Райффазенбанк, результаты публикует РБК.

Почти каждый третий россиянин считает, что для спокойной жизни ему нужна «заначка» в 500 тысяч рублей. О такой сумме заявили 29 процентов опрошенных. 22 процента считают, что им хватило бы запаса в 100 тысяч рублей. Столько же хотят иметь в запасе миллион. 9 процентов респондентов хотели бы отложить до 3 млн рублей, а 18 процентов считают, что будут чувствовать себя в безопасности, если их сбережения будут больше 3 млн рублей.

Москвичи заявили о желании иметь более крупные сбережения, чем жители других городов-миллионников. Каждый третий считает, что ему нужна финансовая подушка в 3 млн рублей, 24 процентам нужен как минимум миллион. На сбережения в 100 тысяч рублей согласны только 13 процентов жителей столицы.

При этом 70% из полутора тысяч респондентов заявили, что в реальности никаких накоплений на черный день у них нет.

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