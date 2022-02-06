Россияне назвали сумму финансовой подушки для спокойной жизни

Россияне рассказали, какой "толщины" должна быть их финансовая подушка безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне рассказали, какая сумма нужна им в качестве финансовой подушки безопасности. Опрос проводил Райффазенбанк, результаты публикует РБК.

Почти каждый третий россиянин считает, что для спокойной жизни ему нужна «заначка» в 500 тысяч рублей. О такой сумме заявили 29 процентов опрошенных. 22 процента считают, что им хватило бы запаса в 100 тысяч рублей. Столько же хотят иметь в запасе миллион. 9 процентов респондентов хотели бы отложить до 3 млн рублей, а 18 процентов считают, что будут чувствовать себя в безопасности, если их сбережения будут больше 3 млн рублей.

Москвичи заявили о желании иметь более крупные сбережения, чем жители других городов-миллионников. Каждый третий считает, что ему нужна финансовая подушка в 3 млн рублей, 24 процентам нужен как минимум миллион. На сбережения в 100 тысяч рублей согласны только 13 процентов жителей столицы.

При этом 70% из полутора тысяч респондентов заявили, что в реальности никаких накоплений на черный день у них нет.

Эксперты рассказали, как накопить деньги даже при маленькой зарплате. Подробности здесь на kp.ru. А вот семь советов, как накопить на отпуск даже со скромной зарплатой, не голодая и не влезая в долги. Если вы хотите накопить миллион на покупку машины за два года, вам сюда.