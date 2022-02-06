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Спорт6 февраля 2022 8:35

Большунов принес России первое золото на Олимпиаде - 2022 в Пекине

Вторую ступень пьедестала занял другой россиянин Спицов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Большунов принес России первое золото Олимпиады в Пекине

Александр Большунов принес России первое золото Олимпиады в Пекине

Фото: REUTERS

Первое золото российской команде на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине принес Александр Большунов, одержав уверенную победу в скиатлоне. Вторую позицию пьедестала занял его товарищ по олимпийской сборной Денис Спицов. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Старт гонки нельзя было назвать для Большунова удачным – он попал в "лыжное ДТП", оказавшись в завале, но к счастью смог продолжить выступление.

В итоге Большунов не только смог наверстать упущенное, но и создать гигантский отрыв от всех преследователей.

Не обошлось без досадных происшествий и для другого триумфатора Пекина-2022 Дениса Спицова. Он упал за несколько километров до конца дистанции. Однако отрыв от третей позиции к тому времени уже был солидным, и российский спортсмен без особых проблем пришел на финиш вторым.

Таким образом, к настоящему моменту в активе российской команды одно золото, два серебра и бронза.