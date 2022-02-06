В России 6 февраля 2022 выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом

Число заражений коронавирусом в России растет Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено максимальное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 180 071 жителей страны. Для сравнения, за предыдущие сутки COVID-19 диагностировали у 177 282 человек.

В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 6 февраля, сообщили, что за прошедшие сутки скончался 661 пациент ковидных госпиталей.

Также отмечается, что 12 749 пациентов с COVID-19 госпитализированы за минувшие сутки. За этот же период число полностью выздоровевших от коронавируса составило 59 583 человек.

По данным Оперштаба, в тройку лидеров по числу заболевших снова вошли Санкт-Петербург (21 448 случаев), Москва (18 856) и Московская область – (10 443).

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о будущем пандемии в России, свойствах "омикрона", новых симптомах коронавируса и вакцинации.