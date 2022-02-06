Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 февраля 2022 10:16

Fox News: США готовятся к наплыву беженцев из-за эскалации ситуации на Украине

Американский генерал спрогнозировал, что Киев падет за 72 часа в случае "полномасштабного вторжения"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (70)Комментарии (70)(70)
В США опасаются наплыва беженцев из-за эскалации ситуации на Украине

В США опасаются наплыва беженцев из-за эскалации ситуации на Украине

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовятся к наплыву беженцев из-за возможной эскалации ситуации на Украине, сообщает телеканал Fox News.

По словам источника издания, в случае войны начнется "серьезный миграционный кризис", так как "украинцы будут бежать в другие части Европы".

При этом все произойдет в короткий промежуток времени, так как, по прогнозу американского генерала Марка Милли, в случае "полномасштабного вторжения" Киев падет за 72 часа.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева бегут из города из-за страха "вторжения" России, которым пугают население западные средства массовой информации.

Напомним, российские власти неоднократно указывали, что обвинения Запада голословны. Так, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада не привели никаких доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.