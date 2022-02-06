Fox News: США готовятся к наплыву беженцев из-за эскалации ситуации на Украине

В США опасаются наплыва беженцев из-за эскалации ситуации на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовятся к наплыву беженцев из-за возможной эскалации ситуации на Украине, сообщает телеканал Fox News.

По словам источника издания, в случае войны начнется "серьезный миграционный кризис", так как "украинцы будут бежать в другие части Европы".

При этом все произойдет в короткий промежуток времени, так как, по прогнозу американского генерала Марка Милли, в случае "полномасштабного вторжения" Киев падет за 72 часа.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева бегут из города из-за страха "вторжения" России, которым пугают население западные средства массовой информации.

Напомним, российские власти неоднократно указывали, что обвинения Запада голословны. Так, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада не привели никаких доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.