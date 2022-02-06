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Спорт6 февраля 2022 10:31

Путин поздравил Большунова с первым российским золотом на Олимпиаде в Пекине

Президент России выразил уверенность, что выступление лыжника вдохновит олимпийцев на новые победы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в соревнованиях по лыжным гонкам в скиатлоне на дистанции 30 километров на Олимпиаде – 2022 в Пекине, которая принесла российской команде первое золото.

"Вы блистательно открыли "золотой" счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - Убеждён, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев".

Глава государства также пожелал спортсмену новых успехов, здоровья и всего самого доброго.

Как ранее писал сайт kp.ru, первое золото российской команде на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине принес Александр Большунов, одержав уверенную победу в скиатлоне. Вторую позицию пьедестала занял его товарищ по олимпийской сборной Денис Спицов.

Благодаря этому триумфу в активе российской команды теперь одно золото, два серебра и бронза. Это дает российской команде третью строчку в медальном зачете. Выше находятся только Норвегия и Швеция. У норвежцев два золота и бронза, у шведов – два золота.