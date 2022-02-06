Юристы рассказали, что пенсионеры рискуют лишиться важных льгот при сдаче жилья в аренду

Доход с аренды жилья облагается налогом Фото: Александр ГЛУЗ

Пенсионер, арендующий квартиру автоматически не признается работающим, следовательно, не теряет ежегодной индексации пенсии, рассказала "Российской газете" управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.

Однако, по ее словам, следует не забывать, что этот доход облагается налогом и его следует заплатить. Чтобы не нарваться на санкции за нарушение закона, в начале года необходимо отчитаться за предыдущий год: до 30 апреля подать декларацию о доходах и до 15 июля заплатить налог по ставке 13%.

Также следует помнить, что дополнительный доход включается в расчеты при определении права на социальные надбавки, которые выплачиваются пенсионерам, чья пенсия ниже определенного уровня. Например, субсидии на оплату коммунальных услуг и некоторые другие региональные выплаты.

Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова уточнила, что наличие либо отсутствие тех или иных льгот также зависит от того, каким образом оформлена деятельность арендодателя.

Например, если пенсионер зарегистрируется как индивидуальный предприниматель, то он будет считаться работающим, следовательно, лишается ежегодной индексации.

В случае регистрации самозанятым статус работающего будет присвоен только в том случае, если человек станет осуществлять взносы в пенсионный фонд, уточнила Анисимова.

Еще один риск для пенсионеров, сдающих жилье – потеря льготы по оплате ежегодного имущественного налога на квартиру. Решение вопроса зависит от того, считается ли аренда жилья предпринимательской деятельностью. Например, предпринимательской деятельностью это признают в случае, если жилплощадь приобретена с целью сдачи в аренду.