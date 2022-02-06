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Политика6 февраля 2022 11:32

Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину

Чешский лидер аргументировал это тем, что страна не входит в Североатлантический альянс
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан заявил, что он выступает против направления военнослужащих НАТО на Украину. Его словам приводит телеканал CNN Prima News в воскресенье, 6 февраля 2022 года.

По его словам, такая позиция связана с тем, что украинское государство не является членом Североатлантического альянса.

"Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", - аргументировал Земан.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна отзовет своих военнослужащих из НАТО, если между Россией и Украиной возникнет конфликт.

Миланович уточнил, что решение Загреба не связано ни с Россией или Украиной, а вызвано опасениями Хорватии относительно международной ситуации. По его мнению, в политике Соединенных Штатов видно "опасное поведение".