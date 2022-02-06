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Политика6 февраля 2022 11:55

Президент Земан: у Чехии нет доказательств "российского следа" в деле о взрывах на складах во Врбетице

Чешский лидер уточнил, что свидетели инцидента не видели российских агентов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Милош Земан

Милош Земан

Фото: REUTERS

Служба безопасности и информации Чехии не располагает доказательствами проникновения агенты российских спецслужб на территорию военных складов во Врбетице, где прогремели взрывы в 2014 году. Об этом заявил президент государства Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице", - констатировал Земан.

Напомним, 17 апреля 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о подозрениях об участии российских спецслужб в событиях 2014 года во Врбетице. В тот же день власти выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Затем министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек попросил у Евросоюза и НАТО из солидарности также выслать российских дипломатов. Согласились Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии истерикой и призвал дать дипломатам сформулировать свои позиции.