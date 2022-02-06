Глава протокола президента РФ объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки

Владимир Путин и Си Цзиньпин не стали пожимать друг другу руки из-за антиковидных мер. Фото: REUTERS

В службе протокола президента РФ Путина объяснили, почему президент России и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи в Пекине. Руководитель протокола Путина Владислав Китаев объяснил это антиковидными мерами предосторожности.

Китаев уточнил, что обойтись без рукопожатия попросила китайская сторона.

«Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», - сказал руководитель протокола в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1.

Владислав Китаев заявил, что в отсутствии рукопожатия во время встречи глав РФ и КНР не было никакого политического подтекста и напомнил, что в период пандемии подобная практика не является редкостью. В частности, Китаев напомнил, что во время визита Ангелы Меркель в Россию в 2021 году главы двух государств также обошлись без рукопожатия, но Путин преподнес Меркель букет цветов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры перед началом Олимпиады в Пекине. В частности, они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией.

Более подробно о результатах переговоров лидеров РФ и КНР читайте здесь на kp.ru.