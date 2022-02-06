Путин пожелал Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от коронавируса

Путин пожелал президенту Турции Эрдогану и его жене скорейшего выздоровления от коронавируса. Фото: REUTERS

Владимир Путин в воскресенье 6 февраля направил президенту Турции Эрдогану телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», - написал Владимир Путин.

Российский президент пожелал президентской чете крепкого здоровья.

«От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился штаммом коронавируса «омикрон». Также заболела супруга турецкого лидера. Эрдоган сообщил в соцсетях, что болезнь проходит легко и попросил молиться за него и его супругу.

В 2021 году во время личной встречи в Сочи Путин и Эрдоган «померились» иммунитетом к коронавирусной инфекции. Подробности здесь на kp.ru.