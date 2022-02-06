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Спорт6 февраля 2022 16:29

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась выступлением российских спортсменов на Олимпиаде

Татьяна Тарасова прокомментировала историческое выступление российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась результатами российских лыжников на Олимпиаде в Пекине.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась результатами российских лыжников на Олимпиаде в Пекине.

Фото: Кирилл Мишин

«Возвращаются великие времена!». Такими словами прокомментировала выступление российских лыжников на Олимпиаде-2022 в Пекине заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова не поехала на Олимпийские игры-2022 по состоянию здоровья, но пристально следит за выступлениями российских спортсменов.

25-летний Александр Большунов стал пе=ервым в скиатлоне 15 на 15 километров. Для российского лыжника это олимпийское золото – первое в спортивной карьере, ранее в его активе были серебро и бронза. Серебряную медаль выиграл еще один россиянин Денис Спицов, от Большунова он отстал на 1 минуту 11 секунд.

У Татьяны Тарасовой успех российских лыжников вызвал бурю эмоций.

«Лыжники — это шикарно! Ура!», - не смогла сдержать восхищения Татьяна Анатольевна.

«Возвращаются великие времена. Большунов — огромный молодец!», - сказала заслуженный тренер.

Подробности о том, как Александр Большунов добыл свое первое олимпийское золото, читайте здесь на kp.ru.