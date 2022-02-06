Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась выступлением российских спортсменов на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась результатами российских лыжников на Олимпиаде в Пекине. Фото: Кирилл Мишин

«Возвращаются великие времена!». Такими словами прокомментировала выступление российских лыжников на Олимпиаде-2022 в Пекине заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова не поехала на Олимпийские игры-2022 по состоянию здоровья, но пристально следит за выступлениями российских спортсменов.

25-летний Александр Большунов стал пе=ервым в скиатлоне 15 на 15 километров. Для российского лыжника это олимпийское золото – первое в спортивной карьере, ранее в его активе были серебро и бронза. Серебряную медаль выиграл еще один россиянин Денис Спицов, от Большунова он отстал на 1 минуту 11 секунд.

У Татьяны Тарасовой успех российских лыжников вызвал бурю эмоций.

«Лыжники — это шикарно! Ура!», - не смогла сдержать восхищения Татьяна Анатольевна.

«Возвращаются великие времена. Большунов — огромный молодец!», - сказала заслуженный тренер.

Подробности о том, как Александр Большунов добыл свое первое олимпийское золото, читайте здесь на kp.ru.