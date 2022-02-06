Помощник Байдена заявил, что США не исключают «аннексии Донбасса Россией»

Помощник президента США по национальной безопасности заявил, что Россия "может аннексировать Донбасс". Фото: REUTERS

Вашингтон не исключает, что Россия может «аннексировать Донбасс». Об этом в воскресенье 6 февраля заявил помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он дал определение ситуации вокруг Украины, как находящейся «в окне, когда что-то может произойти». Об этом Салливан сказал в эфире телеканала NBC.

«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», - заявил Джейк Салливан.

Помощник американского президента по нацбезопасности отметил, что вместо гипотетического «полномасштабного вторжения» в Украину Россия якобы может предпринять в отношении этой страны «ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию».

Джейк Салливан заявил, что гипотетическое вторжение России в Украину якобы «может произойти в любой момент».

Ранее министр обороны Украины Андрей Резников заявил об отсутствии сиюминутных военных угроз со стороны России. Подробности здесь на kp.ru.