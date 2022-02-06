Эксперт Роспотребнадзора заявила о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Эксперт Роспотребнадзора заявила, что коронавирус начал приобретать черты сезонного ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная инфекция в России начала приобретать черты сезонного ОРВИ и ситуация с ее распространением стабилизируется. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».

Эксперт отметила, что хотя в последние дни число новых инфицированных растет, не становится больше ни число отсроченных госпитализаций, ни число летальных исходов. Наталья Пшеничная заявила, что коронавирусную инфекцию уже можно сравнивать по особенностям течения и тяжести заболевания с сезонными ОРВИ.

«Это позволяет нам перейти на такой же мониторинг заболевания, каким он был ранее, еще начиная с советских времен, при гриппе и респираторных инфекциях сезонных», - сказала она.

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