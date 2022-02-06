Жители Гагаузской автономии Молдавии попросили Россию помочь справиться с газовым кризисом

Молдавский депутат попросил у России гуманитарную помощь в виде газа. Фото: REUTERS

Гуманитарную помощь в виде газа просят у России жители Гагаузской автономии Молдавии. Об этом заявил в воскресенье 6 февраля депутат Народного собрания Виктор Петров.

В воскресенье жители Гагаузии вышли на протест в центре города Комрат. Они требовали отменить повышение цен на газ. Во время митинга Виктор Петров заявил, что отправил в Россию письма с просьбой оказать гуманитарную помощь Молдавии в виде газа. Петров заявил, что письма он отправил в адрес президента России Путина, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа», - цитирует депутата РИА Новости.

Если власти Молдавии не помогут населению, активисты планируют призвать выйти на протесты жителей всех районов страны.

Ранее сообщалось, что в Молдавии участники акции протеста против подорожания энергоносителей принесли к парламенту несколько мешков с навозом и выложили их содержимое в кучу перед зданием. Таким образом они выразили протест против того, что многие жители Молдавии из-за подорожания газа вынуждены топить печи кизяком (особым образом высушенный навоз).