В Техасе мужчина убил четверых членов своей семьи и покончил с собой

В Техасе мужчина расстрелял свою семью и убил себя. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В американском городе Корсикана (штат Техас) 41-летний мужчина убил четверых членов своей семьи и покончил с собой. Об этом сообщила местная полиция.

Трагедия произошла 5 февраля. Звонок в полицию поступил поздно вечером. Сообщается, что прибывшие по адресу полицейские нашли тела мужчины и женщины. Позднее оказалось, что это мать и отчим убийцы.

Также были найдены застреленными молодой человек и четырехлетний ребенок. Сообщается, что это были сын убийцы и ребенок его бывшей девушки. Еще троих членов семьи нашли живыми, все они получили ранения и госпитализированы.

Сообщается, что мужчину, который расстрелял свою семью, нашли в автомобиле. К тому времени, как полицейские окружили его машину, мужчина уже успел выстрелить себе в голову, он умер в больнице.

Ранее на kp.ru рассказывалось об оленеводе, который расстрелял семью и прошел 200 километров, чтобы сдаться полиции, потому что его замучила совесть. Подробности истории читайте здесь.