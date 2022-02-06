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В мире6 февраля 2022 18:35

В Техасе мужчина убил четверых членов своей семьи и покончил с собой

В техасском городе Корсикана мужчина расстрелял свою семью и покончил с собой
Мария ПАВЛОВА
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В Техасе мужчина расстрелял свою семью и убил себя.

В Техасе мужчина расстрелял свою семью и убил себя.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В американском городе Корсикана (штат Техас) 41-летний мужчина убил четверых членов своей семьи и покончил с собой. Об этом сообщила местная полиция.

Трагедия произошла 5 февраля. Звонок в полицию поступил поздно вечером. Сообщается, что прибывшие по адресу полицейские нашли тела мужчины и женщины. Позднее оказалось, что это мать и отчим убийцы.

Также были найдены застреленными молодой человек и четырехлетний ребенок. Сообщается, что это были сын убийцы и ребенок его бывшей девушки. Еще троих членов семьи нашли живыми, все они получили ранения и госпитализированы.

Сообщается, что мужчину, который расстрелял свою семью, нашли в автомобиле. К тому времени, как полицейские окружили его машину, мужчина уже успел выстрелить себе в голову, он умер в больнице.

Ранее на kp.ru рассказывалось об оленеводе, который расстрелял семью и прошел 200 километров, чтобы сдаться полиции, потому что его замучила совесть. Подробности истории читайте здесь.