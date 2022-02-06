Тишковец рассказал, что в центральной России вторая неделя февраля будет теплой, как середина марта

Синоптик пообещал москвичам март в феврале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода готовит для жителей центральной части России ощутимое потепление. Вторая неделя февраля будет теплой, как середина марта. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал, что на неделе, которая начнется 7 февраля, ответственным за погоду в Москве и прилегающих регионах будет североатлантический циклон «Роксана». Этот циклон обеспечит «бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом», отметил Тишковец.

По ночам температура воздуха не будет опускаться ниже -5, а днем уйдет в плюс: москвичей ждут колебания от -2 до +3.

Это показатели, соответствующие середине марта, отметил Евгений Тишковец.

«При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными», - предупредил синоптик.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в воскресенье 6 февраля, назвав ее «идеальной зимой».