Полянский назвал шедевром пропаганды США сообщения о 70% готовности России к «вторжению» на Украину

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «шедевром пропагандистской войны США» появившиеся в прессе сообщения о том, что наша страна якобы «на 70%» готова к гипотетическому «вторжению» на Украину.

«Еще один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств. А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом», - написал дипломат на своей странице в Twitter, комментируя подобные публикации западных СМИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дмитрий Полянский раскритиковал созванное по инициативе американской стороны заседание Совбеза ООН по Украине, посвященное обсуждению ситуации вокруг Украины. По его словам, «это был не более чем пиар-трюк, классический пример «мегафонной дипломатии», ни одного факта, лишь обвинения и беспочвенные утверждения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Война нервов! Как Запад повышает ставки на Украине

Эвакуация посольств, открытые поставки оружия и поток фейков. Как западные политики подталкивают Киев к реальной войне с Россией (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Как говорят в народе, кинули»: Путин рассказал об обмане НАТО и попытках втянуть Россию в войну

1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным поставки газа и ситуацию вокруг Украины. Встреча в Кремле длилась пять часов. В конце политики вышли к журналистам, чтобы сообщить, о чем получилось договориться. Российский президент впервые развернуто рассказал, что думает об ответе НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности (подробности).