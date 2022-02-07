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Политика6 февраля 2022 22:25

Байден: В сближении России и Китая «нет ничего нового»

Так президент США ответил на вопрос журналистов, «обеспокоен ли он сближением» Пекина и Москвы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

В укреплении связей между Россией и Китаем «нет ничего нового», считает президент США Джо Байден. Так американский лидер ответил на вопрос одного из журналистов пресс-пула Белого дома, который спросил, «обеспокоен ли он сближением» Пекина и Москвы.

«В этом нет ничего нового», - приводит ответ Байдена ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 февраля, в день открытия зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, президент России Владимир Путин посетил китайскую столицу, в пятницу вечером состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров главы двух стран подписали совместное заявление, которое продемонстрировало небывалое сближение позиций Москвы и Пекина по большинству международных вопросов.

В частности, в документе говорится, что «дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах».