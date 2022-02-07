В Оттаве объявили режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков

Канадские дальнобойщики выступают против требования о вакцинации для пересечения границы с США Фото: REUTERS

В Оттаве продолжаются протесты дальнобойщиков против коронавирусных ограничений, из-за чего власти канадской столицы объявили в городе режим чрезвычайного положения (ЧП), передает телеканал CBC.

По словам мэра Оттавы Джима Уотсона, городская полиция больше не контролирует ситуацию с протестами водителей большегрузных грузовиков. В заявлении градоначальника говорится, что объявление режима ЧП «отражает серьезную обеспокоенность в связи с угрозой безопасности жителей города, которая создается продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти».

В субботу, 5 февраля, к акции протеста присоединились жители Оттавы и люди, приехавшие из других городов Канады. По данным правоохранительных органов столицы, в этот день число протестующих достигло пяти тысяч человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты дальнобойщиков в городе продолжаются с января. Водители грузовиков выступают против новых правил, по которым чтобы пересечь границу с США, им необходимо либо пройти вакцинацию против коронавируса, либо предъявить тест на ковид, а потом изолироваться на две недели. Это при том, что поездки в Штаты составляют львиную долю поездок канадских дальнобойщиков.