Байден намерен посетить Израиль в этом году

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

В воскресенье, 6 февраля, президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе этой беседы американский лидер заявил, что в 2022 году намерен посетить еврейское государство с визитом, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент поблагодарил премьер-министра за его приглашение посетить Израиль и сказал, что с нетерпением ждет визита позднее в этом году», - говорится в сообщении вашингтонской администрации.

Отмечается также, что собеседники «договорились, что их команды продолжат тесные консультации».

Лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили вопросы безопасности и «другие вызовы в Ближневосточном регионе», включая «угрозу со стороны Ирана». Как указали в Белом доме, Байден «подчеркнул свою приверженность укреплению стабильности и партнерства на Ближнем Востоке», а также заявил о «своей непоколебимой поддержке безопасности и свободы действий Израиля», при этом он «заострил внимание на полной поддержке его администрацией пополнения израильской системы «Железный купол».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны Украины заявило о желании приобрести схожую с израильским «Железным куполом» систему противоракетной обороны.

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