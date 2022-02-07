Бельгийцам начали выдавать загранпаспорта с рисунками из комиксов

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес с новым бельгийским международным паспортом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 7 февраля, каждый бельгиец сможет получить загранпаспорт нового образца, страницы которого украшены рисунками из местных комиксов, которые в стране считаются национальным видом искусства.

Например, на первой странице документа изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тинтина, на которой он летал на Луну. Всего же знакомые всем гражданам королевства картинки будут использоваться в качестве фона на 34-х страницах паспорта, предназначенных для штампов о пересечении границы или виз. Стоит отметить, что жители Бельгии пользуются паспортом только во время зарубежных поездок, внутри страны нужна только пластиковая карта удостоверения личности.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес показала документ нового образца, пояснив, что принимая решение о таком «несерьезном» дизайне паспорта, власти королевства выбрали образы, которые «лучше всего представляют страну».