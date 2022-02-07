В ДТП с автобусом на юге Мексики погибли восемь человек, пострадали 30

В спасательной операции участвовали полицейские и бойцы Нацгвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 6 февраля, в южном мексиканском штате Кинтана-Роо перевернулся рейсовый автобус, в результате погибли восемь человек, еще около 30 получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал Televisa. Авария произошла в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. По предварительной версии, причиной ДТП стало столкновение автобуса с тягачом.

«По предварительным данным, погибли восемь человек, и 30 получили травмы», - сказал начальник регионального управления гражданской обороны Солидаридад Сесар Флорес Санчес.

В спасательной операции на месте аварии принимали участие сотрудники экстренных служб из четырех муниципалитетов штата, а также полицейские и бойцы Нацгвардии. Пока удалось установить личности только четверых погибших.

В момент ДТП в автобусе находилось в общей сложности 45 человек, среди пассажиров, кроме местных жителей, были иностранцы – туристы из Франции, Германии и Пакистана. Бригады «Скорой помощи» развезли пострадавших в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен.

Прокуратура штата Кинтана-Роо начала расследование всех обстоятельств и причин аварии.