Премьер Японии заявил о намерении вести «упорные переговоры» о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении вести «упорные переговоры» о мирном договоре с Россией на основе уже существующих договоренностей и документов.

«Я искренне сожалею, что спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны не решена проблема северных территорий, а между Японией и Россией не заключен мирный договор», - заявил Кисида утром в понедельник, 7 февраля, на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

Напомним, японская сторона претендует на южные Курильские острова – Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду – в качестве предпосылки для заключения мирного договора с Россией, именно их в Токио и называют «северными территориями».

«Я намерен вести упорные переговоры с Россией по этому вопросу, следуя всем достигнутым ранее соглашениям, включая те, что были заключены на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году», - приводит слова Фумио Кисиды ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского государства Владимир Путин говорил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это нонсенс, обе страны заинтересованы в нормализации отношений. Он также отмечал, что Москва всегда выступала за уважение итогов Второй мировой войны и за переговоры по мирному договору. Российская сторона готова выстроить работу на основе советско-японской декларации 1956 года, однако Япония постоянно меняет свою позицию.