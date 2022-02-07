Макрон обсудил с Байденом ситуацию на Украине перед встречей с Путиным

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден по телефону обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

- Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины, — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что главы государств подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Байден и Макрон договорились, что их команды будут на связи и продолжат консультации с союзниками.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro оставили множество комментариев под сообщением о предстоящих переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В частности, они усомнились, что главе французского государства удастся наладить отношения с Россией. В качестве еще одного аргумента в пользу такой версии французы привели тот факт, что «перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО». Часть комментаторов также и вовсе выразила мнение, что Франция как член Североатлантического альянса не должна вмешиваться в переговоры России и НАТО.