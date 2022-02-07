В МИД России заявили о двуличии Запада из-за ядерного оружия в Европе

МИД РФ заявил о двуличии Запада из-за ядерного оружия в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил о двуличии Запада из-за ядерного оружия в Европе.

Ранее в Госдепе США заявили, что размещение ядерного оружия РФ на территории Белоруссии может создать угрозу безопасности в Европе.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали на участие неядерных держав в ядерных миссиях НАТО. А это, как уточнил Ермаков, «противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия».

- Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила, что Россия призывает страны НАТО, особенно США, прекратить поставку вооружений на Украину. Она подчеркнула, что так называемая «военная помощь», оказываемая Киеву, все больше затрудняет возможность мирного разрешения на Донбассе и идет на руку партиям и людям, которые «призывают всех там переубивать».