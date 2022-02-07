Депутат Госдумы призвал включить Латвию в программу евразийской интеграции

На круглом столе выступили представители русской общины Латвии Фото: Виктор МАТРОСОВ

В Госдуме может появиться рабочая группа по евразийской культурной интеграции. С таким предложением выступил депутат ГД Дмитрий Кузнецов. Рабочая группа, по его словам, должна заниматься разработкой законодательных актов для оптимизации мягкой силы и упрощения программ переселения соотечественников в Россию.

По мнению Кузнецова, евразийская культурная интеграция должна подразумевать не только страны СНГ, но и Прибалтику, в частности Латвию, где велика доля русского населения.

- Настоящий латышский народ тоже страдает. Сейчас они просто гастарбайтеры в Скандинавии, хотя вместе с нами, с русским народом, в рамках евразийской интеграции могли бы опять достичь тех культурных и экономических вершин, которые были у Латвии в ХХ веке, причём на новом уровне, - заявил Кузнецов на круглом столе, организованном движением «За Правду». Он также призвал «перезапустить мягкую силу» в этой стране.

Депутат также предложил вводить экономические и законодательные меры в отношении должностных лиц в Латвии, дискриминирующих русскоязычное население.

На круглом столе выступили представители русской общины Латвии. Ученый Александр Гапоненко рассказал о практике фабрикации уголовных дел против русских активистов, постоянных обысках, неправомерном изъятии финансов, годами тянущихся делах и других мерах неправовой расправы. В свою очередь политический беженец Валентин Милютин обратил внимание на сложности при легализации беженцев из Прибалтики в России, препоны, которые создает бюрократическая система.