Австралия откроет свои границы для вакцинированных держателей виз с 21 февраля 2022 года

Власти Австралии решили открыть границы страны с 21 февраля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Австралии приняли решение открыть границы страны для вакцинированных от коронавирусной инфекции держателей виз с 21 февраля 2022 года. Из-за пандемии границы страны были закрыты почти 2 года.

- Прошло почти два года с тех пор, как мы приняли решение закрыть границы Австралии. Национальный кабинет сегодня принял решение, что Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года, — сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон на брифинге.

До этого страна разрешила въезд полностью вакцинированным гражданам Новой Зеландии и Сингапура.

Напомним, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что коронавирус в процессе эволюции будет продолжать постепенно приспосабливался к человеческой популяции, а новые штаммы после «омикрона» будут более заразными, но менее опасными. По его словам, через некоторое время вирус SARS-CoV-2 может потерять способность причинять существенный вред здоровью человека. Он напомнил, что прививка пока остается самым эффективным способом предотвратить тяжелое течение заболевания COVID-19.