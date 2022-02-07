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В мире7 февраля 2022 5:39

Канцлер Германии объяснил отказ от поставок оружия на Украину

Шольц объяснил отказ от поставок оружия на Украину экспортными ограничениями
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ от поставок оружия на Украину немецкими экспортными ограничениями.

- Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы, — сказал он в интервью американской газете Washington Post.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять летальное оружие Украине и объяснил, почему его страна занимает такую позицию в отношении поставок боеприпасов в данный регион. По словам Шольца, он продолжает курс, которого придерживалась ФРГ при его предшественнице Ангеле Меркель. Германия не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину. Канцлер отметил, что большинство граждан Германии разделяют такую точку зрения, это показывают опросы общественного мнения.