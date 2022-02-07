Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак

В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии собак Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Генеральная прокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак, которых нельзя будет возвращать на улицу после стерилизации.

- Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Ранее власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений бездомных собак на людей. Постановление главы региона Александра Осипова вступило в силу в субботу, 5 февраля.

Напомним, в конце января стало известно, что прогулка одной для 7-летней девочки из поселка Домна Читинского района Забайкалья закончилась трагедией. Днем малышка вышла из дома и не вернулась. Взволнованные родители сразу позвонили в полицию и на поиски ребенка отправились несколько экипажей. Спустя полчаса бездыханное тело девочки с многочисленными ранами нашли на пустыре на окраине поселка. Оказалось, ее заживо истерзала стая разъяренных собак. К приезду полиции псы успели убежать. Чуть позже в том же регионе собаки напали на 3-летнего ребенка.