Хоккеистки России и Канады играют на Олимпиаде в Пекине в медицинских масках

Российские и канадские хоккеистки вышли на матч на Олимпиаде в Пекине в медицинских масках Фото: REUTERS

Хоккеистки сборных России и Канады вышли на матч на Олимпийских играх в Пекине в медицинских масках. Об этом сообщил «КП-Спорт».

Игра должна была начаться в 7:10 по московскому времени, однако матч начался на час позже. По информации телеканала TSN, причиной стал отказ канадских спортсменов выходить на лед. Они не получили результаты тестов на коронавирусную инфекцию российских хоккеисток.

Ранее российские спортсмены одержали победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийское чемпионство завоевали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). По итогам турнира российская команда набрала 74 балла. Второе место заняла сборная Соединенных Штатов Америки — 65 очков. Тройку лидеров замкнули японцы — 63 балла.