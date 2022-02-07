Глава турецкой партии Vatan призвал Анкару признать Крым российским

В Турции призвали Анкару признать Крым российским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь оппозиционной турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек выразил мнение, что Анкаре необходимо признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой.

- Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России, — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны до сих пор ничего не сделали для того, чтобы снизить напряженность между Москвой и Киевом.Эрдоган также заявил, что придает большое значение встрече с российским коллегой Владимиром Путиным по данному вопросу, поскольку договоренность с украинским президентом Владимиром Зеленским по этому поводу уже есть.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва не отвергает предложение Эрдогана о переговорах президентов России и Украины в Стамбуле, однако окончательного понимания и договоренностей по данному вопросу нет.