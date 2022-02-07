Захарова назвала психоделическими фобиями заявления Запада о «российской агрессии» против Украины

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала пост блоге главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Она назвала пост продолжением «психоделической фобии» СМИ Запада о «российской агрессии» против Украины.

- Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчёт заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», — написала она в Telegram.

Захарова предположила, что заявлениями о «российской агрессии» Запад хочет отвлечь внимание от своих проблем, а также восстановить свой имидж после произошедшего в Афганистане.

Ранее Мария Захарова назвала «настоящими извращенцами» авторов скандальных публикаций в изданиях Bloomberg и Bild по Украине. Напомним, Американское агентство Bloomberg в полночь по московскому времени сообщило своим заголовком на своей главной странице в интернете, что «Россия вторглась на Украину». Через полчаса агентство удалило заголовок и извинилось. В то же время немецкий таблоид Bild опубликовал якобы имеющийся у России план по «присоединению» Украины к Союзному государству. Захарова назвала каскад подобной информации «глобальным информационно-политическим шмарафоном натовских желаний».